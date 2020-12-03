拆局｜非住宅物業「撤辣」　或刺激車位市場再掀炒風

上周《施政報告》宣布撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅（DSD），11月26日起生效。「撤辣」旨在於疫情持續及經濟衰退下，穩定低迷的工商舖市場，協助工商舖業主轉售物業、套現周轉，不過，同樣被歸類為非住宅物業的車位市場，過往炒風熾熱程度絕不遜於傳統工商舖，今天又是否應一併納入「撤辣」行列呢？

工商舖交投量下跌八成

財經事務及庫務局局長許正宇昨（2日）在立法會首讀及二讀《印花稅修訂條例草案》時發言指，非住宅物業的售價及需求顯著回落，私人寫字樓、零售業樓宇及分層工廈售價指數，已從高位回落13%至19%，成交量較推出雙倍從價印花稅前下跌超過八成，故現時是適當時間撤銷雙倍從價印花稅。

面對疫情持續嚴竣，旅遊、零售業仍處於寒冬，租值跌勢未止，結業消息仍不絕於耳，業界普遍認為撤銷工商舖的「辣稅」也是無可厚非，做法合理合時，有學者更直言，面對經濟低迷，即使「撤辣」減省入市成本，料無助刺激資金入市，遑論扭轉工商舖租售價的頹勢。

車位十年增長僅5萬個 需求龐大

然而，同樣被歸類為非住宅物業的車位市場，似乎不能相提並論。回看本港的車位市場，長期處於供不應求。翻查運房局提交予立法會的數據顯示，過去十年私家車數量由約43.5萬輛增至約62.5萬輛，升幅達43.7%，惟車位數目只微增約5.2萬個，總數約68.3萬個，增幅僅8.3%。

本港的車輛增長數目遠高於車位增長數目，旺區經常出現違泊問題。（資料圖片）

車位不足導致車位炒賣、車位租金飛升、車輛違泊等問題持續多年。正因為車位存在剛性需求，租金易升難跌，且銀碼細，入場門檻相對低，遂吸引不少新、舊投資者入市，個別車位的租、售價升幅比住宅更為誇張。

二百萬以下車位 印花稅重返100元

「撤辣」公布至今近一周，車位市場已頻出現動向，有發展商先後宣布拆售車位，如恒隆昨宣布拆售旗下荔枝角碧海藍天及奧運站浪澄灣的住宅車位，供其住宅單位的相關人士認購，合共87個。其中，碧海藍天的車位平均售價為157萬元，在新稅制下，印花稅支出由2.36萬元大減至只需要100元。

發展商先後宣布拆售車位

同日，長實（01113）及港鐵（066）的荃灣海之戀‧愛炫美，亦重推28個車位，限業主選購，售價由270萬至300萬元。據知，長實投資董事郭子威亦指，鑑於政府放寛非住宅物業印花稅，故重推車位。

立法會（建築、測量、都市規劃及園境界）議員謝偉銓認為，本港車位供應一向緊張，價格屢創新高，加上入場費較其他物業低，過往吸引不少市民投資甚至炒賣，故此，當局應該審慎考慮是否同時對車位物業全面撤辣。