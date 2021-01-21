港鐵黃竹坑站項目命名港島南岸　六期共5200伙　商場逾50萬呎

撰文： 鄧蕙琳 最後更新日期： 2021-01-21 17:08

港鐵公司（0666）黃竹坑站物業發展項目計劃，正式命名為「港島南岸」（THE SOUTHSIDE），屬大型綜合發展項目，包括住宅及商場，分六期發展，共有14座大樓，涉及5,200個住宅單位。

商場高5層預計2023年落成

項目總佔地約7.17公頃，位於香葉道11號。焦點之一當然是屬於港島南最大的商場「THE SOUTHSIDE」，商場樓面面積約51萬平方呎，一共5層商舖樓層，預計有150間商戶，提供約235個停車場車位，商場預計2023年落成，配合居民入伙時間。

港鐵公司（0666）物業總監鄧智輝表示，隨著黃竹坑站上蓋項目落成，「港島南岸」將會為港島南區注入新動力，以配合政府「躍動港島南」計劃。他又表示，如果政府預售樓花程序能順利完成，有望今年內可以推出「港島南岸」第一期。

對於本港樓價仍然「企硬」，鄧智輝表示，早前大圍柏傲莊、日出康城Sea to Sky的銷售情況理想，反映疫情下本地買樓需求仍然存在。

事實上，港鐵早年已批出多個黃竹坑站上蓋的物業發展權，預計今年內第1至第3期均有機會登場，共涉約2,600伙，包括平安不動產與路勁基建合作的第一期，早前有指盤名為晉環。至於正在招標的第5期，將於下周二（26日）截標。