港鐵黃竹坑站第5期項目今起招標　每呎補地價10119元

港鐵公司（0066）表示，黃竹坑站第5期物業發展項目於今天（29日）起招標，並於2021年1月26日（周二) 下午2時正截標。據悉，該項目補地價金額逾64億元，每方呎補價為10,119元，分紅比例為25%。是次每呎補價較上一期（黃竹坑站第四期）低468元或4.4%。

該項目上周二（22日）共接獲37份意向書，有份遞交意向書的財團包括長實（1113）、英皇國際（0163）、華懋集團、爪哇控股（0251）、其士國際（0025），中資方面有碧桂園（2007）、旭輝（0884）、中國金茂控股（0817）等。

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涉不多於1050伙 估值最高127億

黃竹坑站物業發展項目座落於香港仔內地段第467號，項目位於港鐵黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞；項目為一個綜合發展項目，正分期進行發展。

第五期物業發展項目處於地段的東面，其可建樓面約63.6萬平方呎，料可建兩幢大樓，提供不多於1,050伙。綜合市場資訊，預計地皮每呎樓面市值約1.6萬至2萬元水平，即估值約101億至127億元。

黃竹坑站上蓋物業發展項目，合共涉及6期。