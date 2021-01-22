重建豪宅｜東半山嶺南小學及幼稚園申重建兩幢住宅　提供14伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-22 18:50

豪宅市道暢旺，有教育機構把旗下位於東半山、原本計劃用作教育用途的地皮，申請發展作低密度住宅。城規會資料顯示，嶺南教育機構就東半山司徒拔道15號及東山臺7號，即嶺南小學及嶺南幼稚園所在位置，申請重建為兩幢低密度住宅，提供14伙。

上述項目地盤面積約17,306平方呎，計劃以地積比率2.01倍發展兩幢樓高4層及5層的住宅大廈，並分為東翼及西翼，總樓面面積約34,811平方呎。以項目提供14伙計算，平均每伙面積約2,487平方呎。

地皮嘗試發展作教育用途遭當區強烈反對

申請人嶺南教育機構指出，過去10年嘗試把上述地盤用作教育用途，但於2015年提交換地申請，以容許在地盤重建作綜合校舍的土地申請，遭到當區強烈反對，同時也得不到政府財政支持。該地皮在2013年底起，一直處於空置狀態。

申請地點貼近新地豪宅

CENTRAL PEAK累積售出5伙，套現合共8.296億元。（新地網站相片）

上述申請地點貼近前身為嶺南書院的新地（0016）司徒拔道18號豪宅CENTRAL PEAK。該豪宅新盤已累積售出5伙，成交價介乎1.29億1.88億元，以實用面積計算，成交呎價介乎77,598至89,354元。

屯門市廣場東面地皮申建308伙 較舊方案少一半

此外，屯門也有項目申請發展作住宅。申請地點為屯門青山公路青山灣段436號，即屯門市廣場東面，現況為一幅已進行獲批准土地平整工程的地皮。

上址地盤面積25,447平方呎，計劃興建1幢樓高27層的物業，提供308伙，住宅樓面約124,413平方呎，另有非住宅部分約5,382平方呎。

翻查資料，該項目曾向城規會申請發展為一幢30層高的住宅，提供600伙，惟遭到該會反對。即上述新方案提供伙數，減少292伙及49%。