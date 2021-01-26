長實黃竹坑站3期獲批建4幢商住大廈　基座7層商業部分涉52萬呎

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-26 17:18

屋宇署去年11月共批出23份建築圖則，其中港島6份、九龍11份及新界6份。當中不乏大型住宅項目，最具規模為長實集團（1113）與港鐵公司（0066）旗下黃竹坑站物業發展項目計劃港島南岸第3期，項目獲批興建4幢樓高29層至31層的商住大廈，每幢大廈基座設有7層商業樓面。該項目住宅部分樓面約100.15萬平方呎，商業部分佔52.58萬平方呎。

華潤保利啟德跑道區項目建6幢商住樓

此外，由華潤置地（1109）及保利置業（0119）共同持有的啟德跑道區4C區1號地盤，獲批興建6幢33層至34層高的商住大廈，另設6幢家庭式洋房，合共涉及住宅樓面約69.39萬平方呎，另有商業樓面約20,439平方呎。

啟德跑道區。

土瓜灣東方紗廠舊址獲批建兩幢26層高商住大廈

至於土瓜灣木廠街7號、即屬三級歷史建築的東方紗廠舊址，以及宋皇臺道70至78號重建發展項目，獲批興建兩幢樓高26層的商廈大廈，另設2層基座及2層地庫，涉及住宅樓面約50.85萬平方呎，商業樓面則佔6.42萬平方呎。

至於去年11月獲准動工的建築工程項目則有12個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共119.29萬平方呎，涉及單位2,427伙，非住宅用途的建築樓面面積達57.51萬平方呎。

屋宇署同時發出22份入伙紙，包括港島7份、九龍6份及新界9份。其中住宅用途的建築樓面面積有312.33萬平方呎，共4,392伙；而非住宅用途的建築樓面面積則為35.25萬平方呎。