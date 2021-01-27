泛民掀賣樓潮　區諾軒710萬沽居屋單位　傳黃國桐放售太古城頂層

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-01-27 14:27

近期不少泛民及相關人士相繼賣樓，除支聯會主席李卓人、前立法會議員林卓廷、及至前香港眾志秘書長黃之鋒的父親外，據知，前立法會議員區諾軒，以及早前涉嫌協助12港人偷渡被捕的律師兼九龍城區議員黃國桐，亦被發現出售及放售名下物業。

被捕前單位已簽約易手

有報道指，前立法會議員區諾軒於去年12月已出售其名下位於將軍澳的居屋單位。位於裕明苑裕榮閣中層，在他被捕前，單位已簽署臨約。單位實用面積約603平方呎，據土地註冊處資料顯示，成交價為710萬元，已補地價，呎價近1.2萬元，略低市價半成。

據了解，區諾軒父母於2009年以198萬元轉售上址給他，是次易手，估計帳面賺約512萬元。區諾軒於2012年參選立法會選舉時，亦曾申報上述單位為主要住址。區諾軒於本月6日，被指因去年組織及策劃民主派初選，涉嫌顛覆國家政權罪而被拘捕。

黃國桐去年起1600萬放售太古城頂層

至於律師兼九龍城區議員黃國桐，早前亦放售名下的太古城恒星閣頂層連天台單位，實用面積約718平方呎，屬三房連690平方呎天台，可望少海景。據區內地產代理透露，上述單位原本去年已開始放售，開價約1,600萬元，屬於貼市價。不過早前又突然收回不賣，「近期又話唔賣住，連（睇樓）鎖匙都拎走埋。」

本報記者向黃國桐查詢事件，惟暫未獲回覆。翻查資料，上述恒星閣頂層單位，去年中被揭發天台有一大型僭建儲物室，當時黃國桐聲稱購入單位時有關僭建物經已存在，發現後已即時拆除。

據了解，該單位約於2005年以約475萬元購入。黃國桐於本月14日被指涉嫌協助12港人潛逃而被拘捕。

李卓人賣樓因看淡後市

事實上，本月已有多名泛民人士先後被發現賣樓套現，如支聯會主席李卓人，本月中旬沽出美孚新邨1期百老滙街5號低層單位，面積827平方呎，市傳作價約1,000萬元，單位帳面升值約668萬元或兩倍。

李卓人回覆《香港01》查詢時指，「賣樓是因為看淡後市，眼見唔少人已經移民，對後市冇信心，趁個價OK咪賣左佢（美孚新邨單位）囉。」他又透露未來會租樓住，但強調「唔會移民，唔會離開香港。」

林卓廷賣樓為應付官司開支

至於民主黨副主席林卓廷亦售出其自住的沙田翠湖花園三房單位，面積約1,102平方呎，連車位，以約1,268萬元成交，林卓廷回覆時亦表示，賣樓是為了套現，以應付子女升學，及多宗官司涉及的漫長開支，同時表示會轉租樓，不會離港。