新盤戰報｜MONACO明賣90伙　LP10緊接周六推售218伙　超購逾17倍

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-28 20:11

南豐及港鐵（0066）旗下的日出康城LP10，將於本周六（30日）推售218伙，今日（28日）截收認購登記，南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，項目累收逾4,080票，超額認購逾17倍。

本周六推售的218伙，戶型包括117個兩房戶、92個三房戶及9個四房戶，面積由484至1,205平方呎。最低折實呎價的單位為1A座2樓D室，面積634平方呎，屬兩房間隔，折實售價約880.5萬元，折實呎價約13,888元。

左至右為：南豐發展市務及傳訊部助理總經理林碧茵、董事及銷售部副董事長麥一擎、地產發展部及銷售部總經理盧子豪、銷售部助理總經理李振東。（資料圖片）

MONACO明賣90伙 收逾1300票

至於會德豐旗下啟德MONACO，將於明日（29日）推售90伙，今日截票，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目截收逾1,300票，超額逾13倍，當中有逾一成為新入票。項目本月已進行兩輪銷售，共售出277伙，套現近33億元。

整批單位折實售價由666.7萬至1,927.4萬元，折實呎價由23,538元至28,648元，折實平均呎價25,175元，預計可套現約12億元。

項目唯一一伙的特色單位，將於下月6日以招標形式推售，即日截標。單位為2A座38樓A室，面積1,394平方呎連779平方呎天台，屬四房雙套。

MONACO明日（29日）推售90伙，今日截收逾1,300票，超額逾13倍。（資料圖片）

尚．珒溋推3個全新付款辦法 最多18%折扣

至於龍湖（0960）與合景泰富（1813）旗下啟德尚．珒溋，今日更新價單，推出3個全新付款辦法，包括「置優悠180天備用一按付款計劃」、「置優尚建築期付款計劃」及「置優越建築期付款計劃」，分別提供最多17%至18%的折扣優惠。

項目自2019年推售至今，累沽383伙，套現逾57億元，平均成交呎價26,142元。龍湖集團香港營銷總監黃少鴻表示，如買家經四大代理選購項目的特選單位，將可獲贈價值38萬的傢俬禮券。