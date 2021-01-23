LP10首賣｜父親逾兩成首期助女兒「容易上車」　等佢日後打工再供

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-23 13:23

南豐及港鐵（0066）旗下的日出康城LP10，今日（23日）首輪銷售179伙，吸引不少買家到場排隊揀樓。

慈父付逾兩成首期 助女兒上車

居住在觀塘的王小姐便是買家之一，在父親協助下成功入市。王先生稱，一家居住在觀塘區，是次女兒以首置身份，斥800多萬元購入兩房單位自住，他替女兒支付約兩至三成首期，助女兒「容易上車」。

選擇建築期付款方法，王先生認為成交期較長，女兒能在日後出來工作後才供樓。

王先生一家原本亦抽到早前開售的啟德MONACO，但認為LP10的性價比較高，故放棄買入MONACO而選擇LP10。

由於單位作自住，加上王先生認為樓價穩價向上，故不太擔心樓價下跌。

王先生﹙左﹚資助首期，助女兒﹙中﹚斥800多萬元購入兩房單位。（黃皓琳攝）

何先生：樓市供求失衡 不擔心樓價下跌

從事銀行業的何先生與太太結婚已一年多，是次以首置身分買入1伙兩房單位，涉資約760萬元。他們原居住在屯門，首次入票便成功買入單位。

對於近期失業率上升，曾在外國居住的何先生表示不太擔心影響樓價，認為本港樓市供求失衡，「見今日賣百幾個單位，都打晒蛇餅就知」。

何太則認為LP10有「無敵海景」及「十全十美」。

首置客何先生以760萬買入1個兩房單位。（黃皓琳攝）

董先生：看好日出康城發展

董先生以790多萬買入1伙兩房戶，他表示看好日出康城發展，相信疫情緩和後，樓市平穩發展。

此外，首置客胡小姐與男朋友以700多萬元買入1伙兩房單位，作結婚之用。其母親胡太表示，為區內客，一直住慣將軍澳區，她認為樓市走勢還算可以。

準買家陳先生表示打算斥800萬元購入兩房單位，用作結婚之用。他已睇樓多時，認為LP10開價較低，較同區其他新盤吸引。

買家董先生以790多萬買入1伙兩房戶。（黃皓琳攝）

日出康城LP10 首輪銷售179伙，當中包括146個兩房、27個三房、6個四房戶，面積由484至1,205平方呎，兩房單位折實售699萬元，折實呎價14,412元。

↓日出康城LP10示範單位↓