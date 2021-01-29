CCL按周跌0.63%　三大整體指數齊跌3周

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-29 18:00

中原城市領先指數CCL報175.04點，按周跌0.63%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，新春前用家搶先吸納筍盤，令樓價短暫回軟，三大整體指數齊跌3周，但跌幅輕微。二手交投持續暢旺，市場上筍盤很快被消耗，預料三大指數反覆向上即將出現。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報177.59點，按周跌0.57%。CCL（中小型單位）報175.16點，按周跌0.58%。CCL（大型單位）報174.42點，按周跌0.91%。豪宅樓價早前連升5周後，企穩於175點上下。

新界兩區樓價一升一跌

至於早前四區CCL_Mass連續2周三區跌一區升，但今周二區升二區跌。最近5周新界兩區樓價走勢持續一升一跌。黃良昇展望樓價升勢會由新界兩區逐步蔓延至港九市區，帶領未來整體樓價反覆向升。

新界東CCL_Mass最新報186.97點，按周升0.16%，近5周持續一升一跌。新界西CCL_Mass報162.28點，按周跌2.72%，近6周持續一升一跌。港島CCL_Mass報183.87點，按周升0.63%，終止2周連跌。九龍CCL_Mass報171.45點，按周跌0.37%，連跌3周共2.98%。