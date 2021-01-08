中原CCL樓價指數報178.13點　按周升逾1%　創19周新高

中原城市領先指數CCL最新報178.13點，創19周新高，按周升1.08%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，疫苗接種消息，利好樓價，CCL八大指數連續2周七升一跌。

當中，三大整體指數CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，明顯擺脫第四波疫情樓價反覆爭持的局面。隨著本地疫情開始緩和，二手交投暢旺，樓價有跡象回升。不過他表示，未來樓價走勢反覆上升還是穩步向上，仍有待觀察。

CCL大型單位指數按周大升2.89%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.48點，按周升0.66%。CCL（中小型單位）報177.99點，按周升0.74%。三大整體指數齊升2周，CCL累升1.28%，CCL Mass累升0.83%，CCL（中小型單位）累升0.85%。樓價有望結束反覆爭持，有回升的跡象。

CCL（大型單位）報178.83點，創22周新高，按周升2.89%，升幅為89周以來最大。豪宅樓價連升5周共4.33%，為83周以來（即2019年6月後）首見。顯示山頂文輝道住宅地王截標前，豪宅樓價已經開始回升。

港九市區樓價指數齊升2周

分區樓價走勢各自發展，港九市區齊升2周，新界兩區卻反覆上落。港島CCL_Mass報187.52點，創18周新高，按周升0.86%，連升2周共1.33%。九龍CCL_Mass報176.72點，創8周新高，按周升0.76%，連升2周共1.67%。

新界西CCL_Mass報163.09點，按周升2.27%，升幅為13周以來最大，但上周指數創37周新低。新界東CCL_Mass報186.43點，創43周新低，按周跌2.03%，跌幅為8周以來最大。