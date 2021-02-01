新盤戰報｜名日．九肚山本周四推售54伙　LP10緊接周六賣179伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-01 19:13

由港鐵（066）及南豐集團發展的日出康城LP10，上周六（30日）次輪發售後，隨即加推第4號價單，涉及158伙。發展商今日上載最新銷售安排，於本周六（6日）再開售179伙，本周四（4日）截收認購登記。

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，該179伙的戶型包括兩房至四房戶，折實售價由766.9萬至2,107.8萬元，折實呎價由13,921元至17,251元，折實平均呎價為16,372元。盧子豪續指，LP10自上月底開售至今，累沽351伙，佔可供發售單位397伙的約88%，套現逾34億元。他又指，待農曆新年後才推特色單位。

左至右為：南豐發展市務及傳訊部助理總經理林碧茵、地產發展部及銷售部總經理盧子豪、銷售部助理總經理李振東。（資料圖片）

名日．九肚山本周四推54伙 折實售800萬起

此外，長實（1113）旗下麗坪路名日．九肚山，近日上載最新銷售安排，定於本周四推售54伙，當中39伙以價單形式推售，其餘15伙以招標形式推售。

價單形式推售的39伙，面積由484至1,228平方呎，價單售價由1,025.9萬4,064.6萬元，折實售價由800.2萬至3,170.4萬元，折實呎價由15,846元至25,818元。

而15伙招標單位中，有10伙屬海景三、四房戶，面積由1,053至1,213平方呎，餘下5伙均為洋房。買家選購指定單位可享「2021新年限定禮遇」2%折扣，優惠至本月28日止。