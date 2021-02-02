名人入市｜已故富商邱德根孫女邱詠賢　斥1.25億購紅磡酒店

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-02 14:36

已故遠東集團創辦人、「亞洲電視」前董事主席邱德根的孫女邱詠賢，趁淡市斥資1.25億元向理想集團購入紅磡寶其利街全幢酒店，是次成交價較去年11月意向價低約30%。

去年11月以1.8億放售

據土地註冊處資料，紅磡寶其利街179至181號簡悅酒店全幢，以1.25億元易手，新買家為ECC INVESTMENT LIMITED，其公司董事為邱詠賢（CHIU, JENNIFER WENDY）。邱詠賢為已故遠東集團創辦人邱德根的孫女。是次入市所繳付的稅款為531.25萬元，相等於樓價的4.25%。

簡悅酒店位於紅磡寶其利街，全幢樓高16層，提供54間客房。（網上圖片）

資料顯示，上述酒店樓高16層，並連同酒店牌照放售。其中地下為大堂及商舖，1樓為後勤設施及機房，2樓至17樓爲酒店樓層，提供54間客房。據知，物業去年11月推出放售時意向價約為1.8億元。

邱詠賢去年斥1.7億購九龍塘洋房

事實上，邱詠賢近年有不少入市動作，如2017年以1,984.8萬元購入MY CENTRAL 中層低C室，實用面積674平方呎，呎價29,448元。不過該單位在2019年10月已轉讓予其丈夫許清池，令邱詠賢成功「甩名」再自製首置身份。

至去年4月，邱詠賢斥約1.7億元購入九龍塘喇沙利道28號一幢洋房，實用面積5,306平方呎，成交呎價32,039元。

理想集團鄧健明：並非看淡後市

至於簡悅酒店原業主為星誠有限公司（SINOCITI LIMITED），其公司董事為熊宏海（HUNG, WAN HOI GILBERT）及虞壽銘（YU, SAU MING）。熊宏海為有「拉鏈大王」之稱的理想集團主席，而虞壽銘則為理想集團股東。

理想集團行政總裁鄧健明回覆《香港01》時表示，是次沽貨並非看淡後市，主要由於集團每季也會進行資產調整，坦言出售物業純粹投資策略，套現後會再換貨。

理想集團去年放售多項物業

參考理想集團去年放售上述酒店時，也同時放售一籃子物業，包括粉嶺聯發街1號前粉嶺戲院商業重建地盤、荃灣白田壩街工業重建地盤、九龍塘喇沙利道48A及50號住宅地盤。當中粉嶺項目已經以1.4億元轉售予佳明集團。