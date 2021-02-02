前公民黨黨魁余若薇3600萬沽西半山豪宅　較兩年前同層平15%

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-02-02 13:46

再有泛民人士沽售物業，據土地註冊處資料顯示，西半山干德道康苑低層C室，上月連車位以約3,600萬元轉手，呎價約17,761元。單位實用面積2,027平方呎，屬於四房間隔。

資料顯示，上述物業由ALBACORE LIMITED持有，公司董事包括資深大律師、前公民黨黨魁余若薇及其家人，物業於1988年以約230萬元購入，持貨至今近33年，帳面賺約3,370萬元，升值近15倍。

同層單位兩年前呎價逾2萬

參考康苑的二手成交不算多，較近期成交有由藝人丁子高姑媽持有的高層單位，實用面積約2,872平方呎，面積較上址大，去年底連車位以約6,500萬元沽出，呎價約22,632元，如撇除樓層因素，兩者呎價相距兩成。

至於與上述成交同層的E室，面積2,872平方呎，於2019年3月錄得6,030萬元易手，呎價約20,996元，反映余若薇是次沽貨，成交呎價較兩年前再低約15%。

余若薇將會跟胞弟余若海就黎智英等9人的維園集會案，於公堂對疊。(資料圖片)

余若薇將跟胞弟公堂對疊

就壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、支聯會主席李卓人及前立法會議員區諾軒等人，被控組織和參與2019年8月維園流水式集會一案，被告之一的黎智英在案中便是由資深大律師余若薇作代表，而其胞弟余若海上月底亦獲律政司委聘出任案件主控，故姊弟本月將會「對簿公堂」。

近期接連有泛民人士沽貨，如支聯會主席李卓人上月中沽出美孚新邨單位；民主黨副主席林卓廷亦售出其自住的沙田翠湖花園三房單位。而區諾軒則於去年12月售出將軍澳裕明苑居屋單位。