大埔天鑽連錄5宗撻大訂　料殺訂逾660萬　本周六加價重推

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-03 12:31

中國海外（0688）旗下大埔天鑽，去年12月底開始收樓，新錄5宗撻大訂，料分別遭發展商沒收15%訂金，估計殺訂金額合共涉逾660萬元。

據成交紀錄冊顯示，涉及單位為7座17樓D室、8座2樓G室、8座13樓H室、12座6樓A室及15座10樓F室，面積由525至749平方呎，屬兩房或三房間隔，買家分別於2019年1月至11月成交，成交額介乎690萬至1,120萬元。

不過，買家同於昨日（2日）撻訂離場，放棄上會，料涉及15%訂金，殺訂金額由103.5萬至168萬元，即合共涉額約661萬元。

大埔新盤天鑽有5個單位，於2019年成交，昨日同遭撻大訂。

發展商提價最多18%重推

該5個買家均採用建築期付款辦法，當中，8座13樓H室的買家原採用「120天備用二按貸款付款計劃」，不過後來改為「建築期備用二按貸款付款計劃」，發展商的折扣優惠減少，故成交價由699.3萬改為758.6萬元。

發展商隨即將單位提價10%至18%重推，定於本周六（6日）重新推售，加幅最多的單位為8座2樓G室，2019年價單售價為779.7萬元，最新已更改為920萬元，即一年多提價達18%。

大埔天鑽連錄5宗撻大訂，買家合共損失逾660萬元訂金。（資料圖片）

傲瀧四房買家撻大訂 料損失逾522萬

此外，不少明星藝人聚居、新世界（017）清水灣傲瀧新近再錄一宗撻大訂，為5座地下A室，面積1,819平方呎，屬四房間隔，原於2019年９月以5,224萬元成交。買家於昨日撻訂，料損失10%訂金，即522.4萬元。

不過，上述單位隨即以原價重新售出，成交價為5,224萬元，買家採用「董事長1440付款」。連同上述個案，傲瀧今年暫錄6宗撻訂，上月單月錄5宗撻訂，成交額介乎3,054.3萬至4,050萬元，殺訂金額305.43萬至537.51萬元，合共殺訂逾1,907萬元。