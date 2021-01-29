撻訂重售｜屯門THE CARMEL複式戶2740萬沽　較9個月前賣平逾6%

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-29 19:15

永泰地產（0369）旗下屯門THE CARMEL今日以招標形式沽出一伙複式單位。單位為1座9及10樓E室複式單位，屬頂層複式四房兩套間隔，面積1,418平方呎，連295平方呎平台、591平方呎天台及1個車位認購權，以2,740萬元成交，呎價約19,323元。

事實上，上述單位原在上年4月以2,921萬元成交，不過該買家在簽約後交易未有進展，料當時遭發展商沒收5%訂金，即涉146.05萬元。故是次成交較9個月前的成交價平181萬元或6.2%。

項目全盤僅有兩個頂層複式戶，另一伙為2座9樓及10樓E複式單位，在本月初開始招標。

SILVERSANDS周六賣50伙 收近380票 超購6.6倍

信置（0083）旗下馬鞍山耀沙路8號SILVERSANDS，將於明日（30日）盡推價單的50伙，項目今日截收認購登記，據市場消息指，項目累收近380票，超額認購6.6倍。

明日推售的50伙位於第5座，戶型包括一房及兩房戶，面積由304至510平方呎，折實售價由586.31萬至1,039.94萬元，呎價由18,889元至20,802元，折實平均呎價19,888元。

SILVERSANDS明日（30日）盡推價單的50伙，（資料圖片）

海日灣及海日灣 II 月內累錄25宗成交

億京集團旗下白石角海日灣及海日灣 II 過去一個月共錄得25宗成交，當中以同區換樓客為主。億京發展項目及銷售總監潘志才表示，兩個項目在去年推出多款靈活付款計劃，當中包括「720天先住後付」、「1080天先住後付」及「先租後買」靈活付款計劃，在過去的10天已有近9位客人選擇此類靈活付款計劃。

而參與「先租後買」靈活付款的買家，可先與發展商簽署租約，入住及後根據租約條款購入其已租住單位，有關租金 （扣除行政費用）可部份或全數（受租約及價單有關條款及細則約束）用於支付購買其已租住單位成交金額的餘額。