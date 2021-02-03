新盤戰報｜日出康城LP10累收近1800票　啟德MONACO第2期獲批預售

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-03 17:54

港鐵（066）及南豐集團發展的日出康城LP10，將於本周六（6日）進行第三輪銷售，涉179伙，與屯門帝御．嵐天正面交鋒。LP10將於明日（4日）截收認購登記。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，截止下午5時半，項目累收近1,800票，超額認購逾9倍。

南豐：客源主要為換樓人士

其中七成為向隅客，三成為新入票。客源方面，將軍澳區客佔約一半，約有兩成來自港島東。客人主要為換樓客，亦有部分投資客，佔比約七比三。

而本周六推售的179伙，戶型包括兩房至四房戶，折實售價由766.9萬至2,107.8萬元，折實呎價由13,921元至17,251元，折實平均呎價為16,372元。

此外，美聯物業為LP10買家提供置業優惠，凡經該行購買項目的三房單位，可獲贈「牛年新春大獎賞」，包括價值一萬元的賀年鮑魚禮盒及8,800元超市禮券，名額10個，每份價值1.88萬元。

啟德MONACO第2期獲批預售

另外，啟德MONACO（MONACO發展項目第1期）過去三輪銷售，累售出324伙，佔可售單位約88%，套現逾38億元。發展商會德豐地產指，項目第2期亦剛獲批預售樓花同意書，涉及247伙，樓書及示範單位正在準備中，有機會於農曆年後推出。