樓市專家汪敦敬8000萬轉買舖　「三年後你會後悔冇抓緊機會入市」

撰文： 李彤 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-03 14:27

有樓市專家之稱的祥益地產創辦人汪敦敬，手持逾50多個物業，去年中他購入尖沙咀豪宅名鑄後，事隔半年多再度出手，不過轉為買舖位，斥約8,380萬元購入尖沙咀漢口道一個千呎地舖。

汪敦敬：而家舖市未到底

汪敦敬接受本報查詢時指，「其實上次買名鑄之前，我已經想買舖，但當時舖市跌緊、跌得好勁。」他續指，今次買舖主要因為該舖的位置及質素，當然價格亦較高峰期回落不少。他認為，部分舖位未來仍然有下跌空間，「而家未到底，如果想執平貨，仲有一浸（跌幅）。」

汪敦敬：港人對前景過份悲觀

被問到今年內會否再入市，他指，「會！都係想買舖，舖位吸引力大啲，不過下一round我就唔係睇質素，而係撈底。」他認為，目前香港人對前景過份悲觀，「其實香港嘅經濟、民生結構並無大問題，個別板塊如零售等，的而且確受著衝擊，但非結構性下跌。」他直言，「我肯定三年後，你望番轉頭，你會後悔冇抓緊機會入市，就好似03年嗰時咁。」

汪敦敬與太太持有逾50多個物業，遍及住宅、商廈、舖位及車位。去年年中，本港政經局勢不穩，汪敦敬卻以1.26億元買入尖沙咀名鑄一伙複式單位，呎價達到6萬元。當時，他向媒體透露是以「別人恐懼我瘋狂」的心態市入市。

今次新購入的漢口道44號漢威大廈地下B號舖，屬單邊，面積約1,000平方呎，以交吉形式交易，成交呎價約8.38萬元，未知作收租之用、或是讓其從事清酒生意的兒子作自用。

據知，此漢口道舖位曾由化妝品連鎖店卡萊美承租，2013年至2016年期間，月租曾達52萬元。土地註冊處資料，原業主於2008年初以6,600萬買入上舖，持貨13年，帳面獲利1,780萬元或27%。