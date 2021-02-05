中原CCL按周升0.67%　七大指數齊升

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-05 17:20

中原城市領先指數CCL報176.21點，按周升0.67%。CCL八大指數，今周七升一跌，近6周出現3次。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周CCL七大指數齊升，是反映1月中旬二手交投開始轉旺的市況。當中四大整體指數今周齊升，兼結束連續3周齊跌。隨著成交量持續上升，新春旺市提早出現，相信樓價即將展開升浪。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.92點，按周升0.75%。 CCL（中小型單位）報176.27點，按周升0.63%。CCL（大型單位）報175.93點，按周升0.87%。近6周計，四大整體指數齊升3次，齊跌3次。由於1月的用家搶先吸納筍盤，以致樓價短暫回軟。今周指數齊升，反映市場上筍盤被消耗。

四區樓價三升一跌

新界東CCL_Mass最新報190.04點，按周升1.64%，連升2周共1.8%。新界西CCL_Mass報162.97點，按周升0.43%，近7周持續一升一跌。九龍CCL_Mass報174.12點，按周升1.56%，結束3周連跌。 港島CCL_Mass報182.89點，按周跌0.53%。四區指數，前周一升三跌，上周兩升兩跌，今周三升一跌。