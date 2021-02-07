華懋安達臣道安峯首批68伙　折實均價2.03萬　一房折實售793萬起

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-02-07 12:51

華懋集團觀塘安達臣道新盤安峯，今日（7日）上載首批價單，涉及68伙，面積377至831平方呎，包含一房至三房，扣除最高折扣20%，折實最平一房售792.9萬元起。整批折實平均呎價為20,363元。

首批68伙中，一房佔15伙，兩房佔39伙，三房佔14伙，價單定價由991.13萬至2217.3萬元，價單呎價23,608元至27,798元。項目提供4種付款方法，扣除最高折扣20%，折實售價由約792.9萬至約1773.8萬元，折實呎價18,886至22,238元。

【安峯示範單位直擊】

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1300萬以下可造九成按揭

入場單位為3座6樓C室，實用面積377平方呎一房，折實售792.9萬元，折實呎價21,032元。 兩房最平為3座3樓E室，面積611平方呎，折實售1,153.9６萬元，折實呎價18,886元。

發展商是次引入備用一按計劃，樓價1,300萬元以下單位亦可承造最高九成按揭，1,300萬元以上可造八成半按揭。

入場單位為3座6樓C室，實用面積377平方呎，一房間隔，折實售792.9萬元；而最平的兩房則位於同座3樓E室。（樓書截圖）

安峯全盤合共334伙，昨晚已上載樓書，據了解，發展商今日會開放位於荃灣楊屋道如心廣場的示範單位予公眾參觀，有機會即日收票，最快本月20日開售。

2018年每呎地價1.2萬元投得

參考安峯位處的安達臣道地皮，由華懋於2018年1月以31.128億元投得，每呎樓面地價12,003元，接近當時估值上限，屬於安達臣道第一幅批出的住宅官地，亦是區內唯一一個純私樓項目。

至於安達臣道另一幅含有私樓成分的地皮，由長實（1113）去年5月以49.51億元投得，屬「港人首置盤」混合式發展，每呎樓面地價4,546元，屬當時市場估值下限。而其餘地皮則為資助房屋。