前Bitcoin交易平台創辦人轉買磚頭　5600萬購跑馬地雲暉大廈低層

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-08 17:49

比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣近年獲熱炒，價格大漲，日前才重上4萬美元以上水平。不過，曾在港創立首家Bitcoin交易實體店的商人MADDEN HUGH DOUGLAS，新近卻轉為投資磚頭，斥資約5,600萬元購入跑馬地豪宅雲暉大廈低層單位。

據土地註冊處資料，跑馬地雲暉大廈A座低層2室，連一個車位，早前以5,600萬元易手，新買家為MADDEN HUGH DOUGLAS及LY VOCH LIM。前者為上市公司品牌中國（0863）的行政總裁，曾於滙豐銀行、澳大利亞聯邦銀行及美國道富銀行等擔任高管職務。

品牌中國的行政總裁MADDEN HUGH DOUGLAS，大約七年前曾創立第一間Bitcoin交易實體店。（公司網頁圖片）

2014年成立首家比特幣交易實體店

翻查資料，MADDEN HUGH DOUGLAS在加入品牌中國之前，曾聯同兩位合夥人創立區塊鏈技術金融科技公司、名為「ANX國際」，並在2014年3月設立第一間Bitcoin交易實體店，之後更推出首張Bitcoin簽帳的金融卡。不過，該交易平台於2019年年中進入維護狀態，所有交易及服務停止。

參考目前Bitcoin價格高達3.9萬美元，若果與MADDEN HUGH DOUGLAS在2014年3月成立Bitcoin交易實體店時的價格444.7美元比較，Bitcoin的累積升幅已高達約87倍。

至於上述雲暉大廈單位的原業主，於2014年3月以逾4,283萬元購入上址，持貨近七年，帳面獲利約1,317萬元，升值約30.7%。單位實用面積2,006平方呎，是次新成交呎價約2.79萬元。