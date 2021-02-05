劏房租管｜湯文亮：變相劏房合法化　學者料吸引更多投資者進場

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-05 09:00

行政長官林鄭月娥今日（4日）率先於立法會預告，將立法制定劏房租務機制，有地產界人士認為，政府此舉變相將劏房合法化，估計未來會有更多舊樓轉做劏房；另有學者質疑措施或存漏洞，認為新機制下，業主或二房東仍可透過調高其他的雜費「變相加租」，「你有張良計，我有過牆梯。」

紀惠集團行政總裁湯文亮認為，政府制定上述新機制，無疑是將劏房合法化，不過就要受到租務管制。他認為，當措施落實後，租金不能狂飆，業主亦不能隨便趕租客離開，對基層人士是一個保障。

紀惠集團行政總裁湯文亮認為，劏房變相合法化後，不排除更多投資者會物色舊樓轉做劏房。（黃舒慧攝）

他又指，現在不少舊樓空置、無人居住，如果劏房變相合法化後，不排除投資者會物色舊樓轉做劏房，或將物業賣給或者租給專做劏房的人。他認為，劏房單位增加，對基層而言是好事。

至於香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才認為，政府立法制定劏房租務機制，在執行上會存在大挑戰，一來不少劏房租戶與業主或二房東，並沒有簽訂正式合約，租金數字不透明，要確定哪些單位屬於劏房，已具一定難度。

或透過調高其他雜費、變相加租

此外，他又指，推出劏房租務機制，變相增加劏房市場的透明度，假若改動單位的成本不高，不排除吸引投資者購入舊樓物業改作劏房，「有錢賺就會有人做」。至於該類物業的價格會否被炒高，他表示最終仍視乎供求問題。

問及劏房租金的走勢，他預計，就算劏房租金受到新機制規限，而無法加租，業主或二房東也可透過調高其他的雜費而「變相加租」，形容情況是「你有張良計，我有過牆梯」。