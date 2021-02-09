九倉夥甘比、張松橋72.5億奪山頂文輝道住宅地　呎價5萬再破紀錄

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-09 19:40

九倉（0004）再下一城，包攬整個山頂文輝道住宅項目！地政總署公布，山頂文輝道第9及11號住宅用地，以72.5億元批出，中標者為以九倉為首的財團。以是次最高可建樓面約14.5萬平方呎計，每呎樓面地價為50,010元，接近市場估值上限，呎價亦較上一幅文輝道地皮再高出8%，事隔一個月，最貴住宅官地呎價紀錄再被打破。

中渝置地張松橋、甘比有份 九倉「佔大份」

是次中標的財團由九倉夥拍Boswell Holdings Ltd、有「重慶李嘉誠」之稱的中渝置地（1224）主席張松橋（Cheung Chung Kiu）、 「大劉」劉鑾雄妻子陳凱韻（Chan Hoi Wan），以及劉鑾雄胞弟、利福國際（1212）主席「細劉」劉鑾鴻（Lau Luen Hung, Thomas）。上述三人是以個人名義參與。

會德豐地產主席梁志堅回覆《香港01》表示，是次以九倉名義入標，此項目九倉持有份額「佔大份」，但不方便透露詳情。

上述文輝道第9及11號住宅用地，於上周五（5日）截標時，共接獲5份標書，除九倉外，其他入標財團包括長實集團（1113）、新地（0016）、恒地（0012） 及嘉華國際（0173）。

是次為文輝道項目「一拆二」後推出的第二幅用地，規模較上一幅為細，地皮面積約54,542平方呎，最高可建樓面面積約144,972平方呎。早前市場預計，地皮估值介乎約63億至75億元，每呎樓面地價約4.35萬至5.2萬元。

發展局早前表示，上述文輝道地皮提供135伙，可跟毗連的文輝道第2、4、6及8號住宅聯合發展。據賣地章程，發展商可申請契約修訂，將兩個地盤的康樂設施及停車位等共用，協助兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，同時帶來協同效應。

九倉去年底120億奪首幅文輝道用地

去年12月，山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地截標並接獲7份標書，最終由九倉以120億元獨資奪得，以最高可建樓面約25.93萬平方呎計，每呎樓面地價為46,272元，較市場估值上限再高一成，創下當時住宅官地呎價最貴紀錄，惟紀錄在一個月後再被打破。

而九倉先後合共斥約192.5億元包攬整個山頂文輝道項目。