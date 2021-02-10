西營盤15 WESTERN STREET年初三推售8伙貨尾　開放式售636萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-10 21:15

萬科（香港）旗下西營盤15 WESTERN STREET今日（10日）加推3號價單，涉及11伙。同時上載最新的銷售安排，將於年初三（14日）推售8伙，當中4伙屬於全新推出，戶型涵蓋開放式至三房戶。

11伙折實均價3.2萬元

價單的11伙，包括6伙開放式戶、3伙兩房戶及兩伙三房戶，市值逾1.5億元。價單售價由814.3萬至2,350.8萬元，價單呎價由36,160元至38,596元，折實售價由716.6萬至1,974.7萬元，折實呎價由30,375元至33,967元，整批折實均價32,116元。發展商表示，撇除座向、景觀及樓層等因素，屬原價加推。

至於年初三推售的8伙，面積由213至620平方呎，折實售價由636.1萬至1,970.8萬元。開放式最平一伙為5樓D室，面積213平方呎，折實售價636.1萬元，折實呎價29,864元。

龍湖集團香港營銷總監黃少鴻（左）及合景泰富集團市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻（右）公布尚‧珒溋的限時優惠。（發展商提供）

啟德尚‧珒溋推限時優惠

此外，龍湖（0960）與合景泰富（1813）旗下啟德尚‧珒溋更新價單，為啟德區住戶提供「金牛賀歲限時優惠」，可獲額外1%折扣優惠。龍湖集團香港營銷總監黃少鴻表示，由本月14日至28日，合資格的買家最多可獲約34.59萬元優惠。

項目自2019年開售至今累沽387伙，套現逾58億元，平均成交呎價為26,151元。