會德豐GRANDE MONACO農曆新年後上樓書　一房戶最細340呎起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-10 18:05

會德豐旗下啟德MONACO第2期，今日正式命名為「GRANDE MONACO」，項目上月已獲批預售，涉及247伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目由兩座高座及4座低座住宅大樓組成，其中高座佔206伙，另低座特色單位佔41伙，標準單位戶型由一房至四房戶，面積由約340至960平方呎。

擬月內推售 有10%加價空間

黃光耀續指，預料在農曆新年後上載樓書及開放示範單位予公眾參觀，最快本月內開售。他又指，2期位置較1期MONACO更佳，料有約一成加價空間。而低座特色單位將以招標形式推出。

跑道區最後一幅私人住宅用地明截標，黃光耀指，集團很大機會再入標競投。（資料圖片）

集團今年迄今累沽353伙，其中328伙為MONACO，套現約45億元。MONACO今日再售出一伙特色戶，為2A座38樓A室，面積1,394平方呎，以4,928.01萬元沽出，呎價約35,352元，創項目成交及呎價新高。

啟德擁5項目 或再入標競投第4E區2號地

另外，九倉（0004）旗下山頂道77/79 PEAK ROAD，上月底推出3幢洋房招標，黃光耀指集團已在整理標書。

至於明日（11日）截標的啟徳第4E區2號地皮，為跑道區最後一幅私人住宅用地，黃光耀指集團在該區已持有5個項目，故很大機會再入標競投。