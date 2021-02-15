利嘉閣︰鼠年樓宇買賣7.8萬宗　按年升8%　牛年樓市價量看漲一成

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-15 16:11

綜合土地註冊處最新數據所得，截至今年2月9日為止，庚子鼠年（2020年1月25日至2021年2月11日）全港暫錄78,352宗樓宇買賣登記，物業成交總值約6,969.80億元，預測鼠年全年登記量值最終可達78,800宗及7,010億元，料將較己亥豬年（2019年2月5日至2020年1月24日）的72,224宗及6,466.76億元分別升9%及8%，按年登記量連跌兩年後反彈、創近3個農曆年度的新高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，受疫情及樓市措施牽動，整體樓市交投在庚子鼠年為「一手淡、二手旺、非住宅持平」。展望辛丑牛年，期望疫苗見效，市道復甦，量價冀出現遲來的噴射式上升，價量齊齊看升一成。

一手鼠年成交按年跌21%

回顧各類物業市場表現，一手住宅在鼠年落後大市，當中並以上半年表現較差，於3月及4月份時均只有六、七百宗左右的買賣登記，為全年表現較淡的兩個月，主要受疫情影響，發展商推盤進度較慢所致。不過隨著第三波疫情放緩，發展商重新積極推盤，積聚的購買力湧現下，帶動11及12月的登記量明顯回升；其後因第四波疫情而出現單月的短暫回落，但接近農曆年年底又再次回升。總結鼠年全年，截至2月9日止，全港共錄一手住宅買賣16,397宗，較豬年的20,676宗大跌21%；而成交總值比對豬年亦回落13%，共計1,801.32億元。

總結鼠年，全港暫錄50,876宗二手住宅買賣登記，按年大升逾兩成。﹙資料圖片﹚

二手登記量較豬年大增逾兩成

二手住宅市場方面，經歷豬年(2019年)下半年因為社會運動及2020年初新冠疫情爆發的淡市後，鼠年到來即逐步重拾升軌，二手住宅按月交投量由年初連升4個月，重上至年中的全年高位約五千宗的水平，其後則因應疫情緩急而有起伏波動。不過，受惠放寬按保樓價上限的措施刺激下，第四季二手住宅買賣登記量保持平穩，一直處於高水平窄幅橫行。總結鼠年，全港暫錄50,876宗二手住宅買賣登記，涉及總值4,161.50億元，登記量值較豬年同告大增逾兩成。

非住宅物業市場去歲表現相對平穩，當中上半年受困疫情，出現量價齊挫的情況，不過，下半年陸續有資金趁低吸納，推動交投量作出「V」型反彈。此外，政府於去年11月底撤銷非住宅雙倍印花稅後，進一步刺激交投，並一直旺至農曆年底，因此帶動年全年非住宅登記量值暫錄得11,079宗及1,006.97億元，按年分別微升4%及持平。

陳海潮展望，隨著辛丑牛年到來，新冠疫苗應市料助進一步減退疫情，早前積聚的購買力將持續釋放。此外，環球仍然採取量化寬鬆政策，而配合超低息環境延續，資金料繼續投入樓市。預期至牛年年底，整體樓宇交投量可望上升一成，料達86,300宗水平；至於住宅樓價於牛年預計將錄得10%的升幅。