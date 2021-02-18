啟德GRANDE MONACO首批68伙　折實均價23795元　一房戶766萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-18 21:42

會德豐旗下啟德MONACO第2期GRANDE MONACO，今日（18日）上張首張價單，涉及68伙，戶型涵蓋一房至四房戶，實用面積由351至961平方呎，單位售價由963.7萬至3,044.6萬元，呎價由27,456元至31,798元，扣除最高20.5%優惠後，折實售價介乎766.2萬至2,420萬元，折實呎價21,829至25,279元，而折實平均呎價為23,795元，較上月初的1期MONACO首張價單折實平均呎價22,669元貴約5%。

是次價單的戶型包括16伙一房戶、39伙兩房戶，11伙三房戶及2伙三房戶。整批單位預計可套現約9.8億元，折實約7.8億元。 會德豐地產常務董事黃光耀形容，是次價單為「啟航起動價」。項目將於明日（19日）開放示範單位予公眾參觀及開始收票，他預料開售前將再出推第二張價單，最快月內推售。

兩房入場價1,071萬起

一房入場單位為1B座5樓D室，實用面積351平方呎，價單定價963.7萬元，折實售價766.2萬元，折實呎價21,829元。兩房入場單位則為1A座3樓C室，實用面積450平方呎，價單定價1,347.7萬元，折實售價1,071.5萬元，折實呎價23,811元。

會德豐地產常務董事黃光耀（右二）表示，項目將於明日開放示範單位予公眾參觀。 （資料圖片）

較同系OASIS KAI TAK貴17%

參考同區的新盤，同系於2017年9月推出的OASIS KAI TAK，當時首批130伙折實均價20,225元，GRANDE MONACO較之貴約17.6%。至於嘉華國際（0173）2019年11月推出的嘉峯匯，首批折實均價22,888元，GRANDE MONACO開價亦較之貴約4%。

此外，發展商是次新增「會德豐之友」付款計劃，屬建期付款計劃，若買家於近10年內曾購入會德豐旗下物業（一手計），可額外獲0.5%折扣。

黃光耀：啟德跑道區最後一幅住宅地招標價錢理想

就啟德第4E區2號住宅地於昨日（17日）開標。黃光耀指，招標價錢理想，亦反映該區地價成交價的提升，他相信能帶動該區樓價上升，故發展亦看好該區發展，亦會加快佈署推售，項目的售價亦將考慮其因素。

↓1A座18樓B室示範單位↓