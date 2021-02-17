長實首進駐啟德　逾102億奪跑道區最後一幅住宅地　貼估值上限

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-17 19:48

地政總署公布，啟德第4E區2號住宅地以102.8億元批出，中標者為長實集團（1113）。以是次最高可建樓面約64.81萬平方呎計，每呎樓面地價為15,861元，接近市場估值上限。是次為長實首次奪得啟德新發展區地皮。

長實：對香港未來經濟充滿信心

長實集團發言人表示，對投得啟德跑道區最後一幅住宅地皮感到欣喜，地皮位處啟德跑道前排，是唯一一塊單邊的地皮，而且毗鄰未來都會公園，認為該幅地皮是罕有的市區海景地皮，將發展為高質素的市中心海景豪宅項目。該集團又表示，對香港未來經濟充滿信心。

參考長實對上一次投得官地，為去年5月份，以逾49億元投得觀塘安達臣道「港人首置上車盤」綜合發展用地，每呎樓面地價約4,546元，屬當時市場估值下限。

是次招標售出的第4E區2號住宅地，位於跑道前排，可望維港海景，為舊機場跑道區最後一幅私人住宅地。地皮面積約11.78萬平方呎，最高可建樓面面積約64.81萬平方呎，其中住宅樓面面積佔62.5萬平方呎，餘下的可作商舖用途。

早前市場預計，地皮每呎樓面地價介乎1.3萬至1.64萬元，估值介乎84.3億至106億元。地皮上周四（11日）截標，共接獲5份標書，其餘入標財團包括新地（0016）、信置（0083）及嘉華國際（0173）。而會德豐地產則夥拍希慎（0014）以合資形式競投。

對上一幅啟德跑道用地 每呎1.3萬批出

翻查資料，啟德上一幅批出的地皮，為跑道區第4E區1號住宅地，鄰近上述最新成交地皮，該項目於去年12月初以42.728億元批出予中國海外發展（0688），每呎樓面地價為13,009元，略高於市場預期4%。不過該幅用地，為區內面積最細的地皮，而且望向九龍灣方向。