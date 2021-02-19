示位直擊｜何文田瀚名下月招標兩伙三房戶　指引價3888萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-19 14:24

嘉里建設（0683）旗下何文田喇沙利道住宅項目瀚名，今日（19日）將上載售樓說明書，示範單位也將於今日開放予公眾參觀。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目將以招標形式推售兩伙三房戶，指引價為3,888萬元，呎價34,346元。單位分別為18樓A室及18樓B室，面積1,132平方呎，招標日期由3月1日至3月31日。

湯耀宗表示，該盤大單位定價將參考何文田皓畋的三、四房戶。至於項目的一房戶，則未有銷售安排，預計將以價單形式發售。

嘉里發展湯耀宗（左）表示，希望政府放寬按揭保險，將八成按保門檻由1,000萬元放寬至1,500萬元。（黃皓琳攝）

買家可獲約7.7% 折扣優惠

嘉里物業代理有限公司市場策劃高級總監吳美珊表示，該項目提供120天成交期及360天成交期付款方法，另亦提供一按（只適用於120天成交期）及二按貸款。此外，買家亦可選擇「先住後付」計劃，買家先支付15%樓價即可入住單位。計及發展商所提供的優惠，如印花稅優惠等，可獲約7.7%折扣優惠，故折實後的指引價約為3,588萬元，呎價31,697元。買家亦可獲贈一個車位認購權及由發展商代付兩年管理費等。

瀚名樓高17層，提供73伙，位於2至12樓為一房戶，涉60伙，一梯六伙設計，面積由298至409平方呎。另有12伙三房戶，位於15至20樓，面積1,132平方呎，以及一伙頂層四房特色戶，連天台及平台，面積1,990平方呎。

發展商今日開放一個經改動連裝修及一個交樓標準的示範單位予傳媒參觀，以15樓B室作為藍本，面積1,132平方呎，屬三房間隔。

↓示範單位相片↓

至於集團今年的銷售部署，湯耀宗指第二季將推出港島南岸2期、下半年將推緹山2期，涉64伙，而年內將推出港島南岸4期項目。

湯耀宗：冀政府放寬按保

就政府快將公布財政預算案，湯耀宗表示希望可放寬按揭保險，如將八成按保門檻由1,000萬元放寬至1,500萬元，助市民上車。