新盤戰報｜傲瀧單日連沽3伙　吸金1.7億　尚珩錄牛年首宗成交

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-22 19:37

新盤市場今日（22日）錄得多宗成交，其中新世界（0017）旗下清水灣傲瀧，今日連沽3伙，單日套現逾1.7億元；另外，沙田九肚豪宅亦連錄承接，包括富豪‧山峯及尚珩，分別沽出一伙四房大宅。

撻訂重售 三年賣貴12%

清水灣傲瀧連沽3伙，據資料，2座1樓B室以招標形式售出，成交價為約3,631.5萬元，呎價19,801元。單位曾於2018年以3,243.2萬元成交，不過於上周四（18日）錄「撻大訂」，發展商隨即重售單位，是次成交較三年前賣貴約388.3萬元或12%。

另外兩伙單位為2座7樓A室及3座7樓A室，面積同屬1,837平方呎，分別以6,996.6萬及6,430.4萬元成交，呎價分別為38,087元及35,005元。

傲瀧自開售至今累沽672伙，佔單位總數逾98%，連同車位銷售，共套現約208億元。全盤現僅餘少量複式、三複式或特色大宅可供發售。

九肚富豪‧山峯四房大宅3538萬沽

沙田九肚豪宅連錄成交。其中，百利保控股（0617）及富豪酒店（0078）旗下的九肚富豪‧山峯，今日亦以招標形式售出一伙分層戶。涉及為8座5樓A室，屬四房兩套間隔，實用面積為1,623平方呎，以3,538萬元成交，連一個車位，呎價約 21,800元，成交期為720日。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目於牛年打響頭炮，錄得首宗成交。他續指，股市及樓市交投暢旺，當中不乏屢創新高成交價的豪宅，他期望今年樓市能重拾升軌。

尚珩四房呎售2.68萬

至於由香港興業（0480）及南豐集團發展的九肚尚珩，今日招標售出一伙2座8樓A室，面積1,761平方呎，屬四房雙套間隔，以4,728萬元成交，連一個車位，呎價26,848元，屬牛年首宗一手成交。

另外，港島方面，由遠中集團發展、中原地產獨家代理的跑馬地單幢盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，昨日錄得一房戶成交，單位為3樓A室，面積411平方呎，成交價1,281.2萬元，呎價31,173元。

此單位售價較去年10月份首張價單的1,243.8萬元，加價3%。而買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃，提供特長成交期，買家只需支付首期，便可入住單位。