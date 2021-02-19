新盤戰報｜萬科何文田自由道項目年中推　帝御．嵐天收逾4342票

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-19 17:45

踏入牛年，發展商積極部署新盤推售。萬科香港執行董事周銘禧表示，集團將於今年年中推售何文田自由道項目，涉約160伙，戶型由開放式戶至兩房戶，單位面積約250至500平方呎，預計2023年首季落成。

自今年1月以來，周銘禧指，旗下三個住宅項目包括屯門上源、港島西15 Western Street及長沙灣THE CAMPTON累沽87伙，套現逾8.4億元。

萬科香港市場營銷與客戶關係副總裁劉淑貞補充，上源今年錄得5宗成交，其中3伙特色戶的成交價均超過3,200萬元，其中花園複式戶1A座地下及高層地下B室以3,343.3萬元成交，創下項目新高。上源自2018年開售至今，累售1,074伙，佔全盤1,154伙的約93%。

萬科香港執行董事周銘禧（右）表示，集團將於今年年中推售何文田自由道項目， （發展商提供）

帝御．嵐天收逾4342票 超購32倍

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門帝御．嵐天，將於明日（20日）進行次輪銷售，涉128個單位。負責銷售的恒地（0012）營業（一）部總經理林達民表示，項目於今日（19日）中午12時截票，項目累收逾4,342票，中介人佔30票，超額認購32倍。

新地皇府灣洋房逾1.25億沽 呎價3.6萬

新地（0016）旗下大潭皇府灣，新錄一宗洋房餘貨的成交。據成交紀錄冊，25號洋房在昨日（18日）以逾1.25億元成交，面積3,447平方呎，連706平方呎花園、564平方呎停車位及116平方呎天台，呎價約36,359元。