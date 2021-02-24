財政預算案｜全年私樓供應1.65萬伙　東九龍5商業地改劃住宅

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-02-24 12:26

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案。陳茂波表示，去年住宅物業市場大致平穩，商業、工業的價格顯著委縮，交投跌至新低，至金管局放寬非住宅按揭、以及政府撤銷非住宅雙倍印花稅，交投稍為回升。

未來5年平均每年逾1.8萬伙供應

土地供應方面，2021/22年度賣地計劃，將提供12幅住宅用地及3幅商業用地，提供6,000伙，加上鐵路、私人發展和重建項目的潛在供應，全年預計可提供約1.65萬個單位；另3幅商業用地，可提供約48萬平方的商業樓面面積。

私人住宅單位供應，預計2021年起計的五年內，每年平均超過1.8萬個單位落成。至於公營房屋方面，五年內建屋量為10.14萬伙，包括7萬個公屋及綠置居單位，及逾3萬個資助出售單位。

東九龍5幅商業地改劃作住宅 涉5800伙

而新發展區及正規劃的發展項目內，估計共超過860公頃的新界棕地可發展作為房屋及其他土地用途，此外，政府研究把東九龍區5幅商業用地，改劃作住宅用途，預計可提供5,800個私人房屋單位。

此外，政府亦會檢視約40幅有聯用潛力的「政府、機構及社區」用地，今年內提出具體發展建議。就鼓勵工廈重建，本季度政府將推出以「標準金額」徵收補地價的先導計劃。