財政預算案｜電子消費券出爐　零售股逆市起哄　莎莎曾炒高逾12%

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-24 12:36

財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》。為有助刺激經濟消費，政府計劃向合資格18歲或以上人士，分期發放5,000元電子消費券。計劃預計措施可惠及約720萬人，涉及360億元財政承擔。當局正物色合適儲值支付工具營辦商協助推行計劃，日後會盡快公布計劃細節。

受消息刺激，即使大市一度插穿3萬點，本港零售股逆市起哄。其中，莎莎國際（0178）一度升12.4%，中午收升7.25%，報2.07元，成交額1.54億元。

另外，卓悅控股（0653）升2.53%，報0.2元；自然美（0157）升1.37%，報0.74元； 必瘦站（1830）由跌轉升，現升1.01%，報4.98元 。

消息亦利好餐飲股，敘福樓集團（1978）升3.19%，報0.48元；大家樂（0341）升1.23%，報18.1元；太興（6811 ）升5.52%，報2.1元；大快活（0052）升0.43%，報18.54元。

安永料5000元消費券 可帶來1.4%GDP增長

在新一份《財政預算案》公布之前，會計師行安永亦建議政府派5000元消費券，以提振經濟。安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟指，疫情令全球經濟陷入嚴重收縮，現時環球經濟依然脆弱，建議政府引入總額約1,000億元的一次紓困措施支援市民及企業。當中包括向所有香港居民每人派發5,000元的電子消費券，以助促進本地消費，並帶來1.4%的GDP增長。