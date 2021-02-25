啟德GRANDE MONACO暫收逾750票　SEA TO SKY加價2%加推103伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-25 16:26

會德豐旗下啟德GRANDE MONACO，將於本周六（27日）展開首輪銷售，截至今午3時許，暫錄得逾750個認購登記，以首輪銷售118伙計，超額認購逾5.3倍。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，入票人士中三成為大手買家。他預計，項目下周有機會加價加推新一批單位。至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，若經該行購入GRANDE MONACO招標單位的首5名買家，每位可獲贈價值5,000元的兒童球類課程資助。

黃光耀（左三）表示，啟德GRANDE MONACO入票人士中，有三成為大手買家。

SEA TO SKY加價2%加推103伙 料下周發售

至於長實集團（1113）旗下日出康城SEA TO SKY，將加價2%加推全新一張7號價單，提供103伙，全數為兩房海景戶。該批單位價單售價介乎971.1萬至1,165.7萬元，呎價介乎20,189元至24,185元，扣除18%優惠後，折實售價約796.3萬至955萬元，折實呎價約16,555元至19,831元。

長實地產投資董事郭子威表示，上述新推出單位將於本周六起收票，預計下周進行新一輪銷售。截至昨日，SEA TO SKY累售1,070伙，套現約116億元。