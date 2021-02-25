新盤撻訂按月增一倍至46宗　皓畋半億單位被撻　料買家蝕732萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-25 12:12

新盤撻訂個案停不了！據本網統計，本月截至25日止一手市場錄約46宗撻訂，較1月份約23宗，急增一倍。當中，殺訂金額涉逾6,230萬元，較上月的逾3,600萬元大增約73%，估計與撻訂單位銀碼偏大、及「撻大訂」比例多有關。

撻大訂個案佔78% 不乏逾千萬豪宅

據成交紀錄冊顯示，2月撻大訂個案有36宗，佔撻訂總數約78%，而簽訂臨約後取消交易的個案則有10宗。相較1月份錄得15宗撻大訂，佔比為65%，相關比例有明顯擴大。而且不少屬逾千萬元的貴價物業。

最新一宗撻訂為嘉里（0683）旗下何文田皓畋，單位為6座10樓B室，面積1,477平方呎，四房雙套，在2019年5月以5,229.11萬元成交。登記買家名字屬內地拼音，採用長成交期付款，惟最終未有上會，昨日（24日）撻訂，料遭發展商沒收14%訂金，涉約732.08萬元，暫為本月殺訂金額最多的個案。

此外，會德豐地產旗下日出康城MALIBU，昨日亦錄兩宗撻大訂，單位為2A座60樓A室及3A座51樓B室，同於2018年3月成交，分別作價1,109.4萬及976.2萬元，料買家現損失10%訂金，即合共涉及逾208萬元。發展商隨即將單位分別加價7.1%%及8.3%，定於本周日（28日）重售。

雲滙單日錄17宗撻大訂 天鑽5宗

至於本月最多撻訂宗數的屋苑，為新地（0016）白石角雲滙2期，「年廿九」（10日）單日錄17宗撻大訂，全數單位於兩至三年前成交，料各遭發展商沒收10%至15%訂金，估計買家合共損失逾2,441萬元。發展商早前回覆指，將計劃於農曆新年後重推部份單位。

白石角雲滙2期的17個撻訂單位，樓價總額逾1.7億元。，

此外，中國海外（0688）旗下大埔天鑽，單日亦錄5宗撻大訂，料遭發展商沒收15%訂金，估計涉及殺訂金額共逾660萬元。

其餘錄得撻訂的新盤，包括屯門上源（2宗）、元朗尚悅．嶺（2宗）、荃灣柏傲灣（2宗）、觀塘凱滙（1宗）及紅磡煥然懿居（1宗）等。