中原CCL按周升0.27%　新界東樓價指數創11周新高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-26 16:35

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報176.58點，按周升0.27%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.84點，按周升0.81%，升幅為11周以來最大。CCL（中小型單位）報177.31點，按周升0.63%。三大整體指數齊創7周新高，是新春前一周的市況，樓價走勢持續反覆向上。近4周計，CCL累升0.88%，CCL Mass累升1.27%，CCL（中小型單位）累升1.22%。

本周CCL創7周新高，指數近4周升跌均比前一次為高，顯示整體樓價走勢呈反覆向升格局。近7周CCL，CCL Mass及CCL（中小型單位）三大整體指數走勢相同。首3周齊跌，樓價尋底成功，之後齊升2周，上周齊回軟後，本周再次齊升，反覆向上走勢逐漸形成。新春後季節性旺市持續，二手成交不斷增多，估計未來樓價向上走勢更加明顯。

CCL（大型單位）報172.80點，按周跌1.60%。近4周，一周升一周跌。山頂文輝道第9及11號住宅地截標前，市場持續觀望。

新界東CCL_Mass報191.76點，創11周新高，按周升0.76%，連升2周共1.28%。新界西CCL_Mass報165.25點，按周跌0.09%，近5周持續一升一跌，兼反覆向升。九龍CCL_Mass報173.23點，按周升2.64%，終止2周連跌。港島CCL_Mass報184.38點，按周跌0.60%，連跌2周共2.41%。分區樓價反覆向上，繼續各自發展，今周四區樓價兩升兩跌。

近四周新界兩區表現明顯優於港九市區

近4周計，新界東CCL_Mass累升2.56%，新界西CCL_Mass累升1.83%，九龍CCL_Mass累升1.04%，港島CCL_Mass累升0.28%。新界兩區表現明顯優於港九市區，反映新春前旺市由新界開始，展望升勢可延伸至市區，帶領全港樓價展開反覆向升的局面。

第四波疫情12周計，CCL累升0.59%。樓價成功擺脫疫情的影響，結束反覆爭持的局面，並有回升跡象。2月24日財政預算案，對香港樓價的影響將會在2021年3月下旬公佈的CCL開始反映。