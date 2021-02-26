維港滙GRAND VICTORIA第1期獲批預售　料最快3月推售

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-26 16:07

由信和置業（0083）、會德豐地產、嘉華國際（0173）、爪哇控股（0251）及世茂房地產（0813）共同發展的西南九龍麗盈街GRAND VICTORIA，今日公布其中文名名為「維港滙」，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目分3期發展，第1期涉524伙，已取得預售樓花同意書，戶型涵蓋開放式至四房戶，戶戶向海，預料最快3月推出項目。

樓書及示範單位正在準備當中，信和置業營業部集團聯席董事田兆源指出，該盤將設交樓標準及連裝修的示範單位，並指「數量係多既」。該盤預計關鍵日期為2023年3月。

定價參考一線臨海及九龍站上蓋項目

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，GRAND VICTORIA定價將與其他合作發展商「集思廣益」。黃光耀補充指，定價亦將參考一線臨海項目及九龍站上蓋項目。他相信近期樓市旺，故將把握時間，加快推盤。

項目會所佔地逾34,500平方呎，採雙會所設計。而「維港滙」名字取自於項目望向維多利亞港海景，而「滙」則指項目集交通配套、文化、藝術及生活於一身。