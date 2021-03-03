西南九龍維港滙 I 最快明開價　首批不少於105伙｜示範單位直撃

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-03 16:56

由信和置業（0083）、會德豐地產、嘉華國際（0173）、爪哇控股（0251）及世茂集團（0813）合作發展的西南九龍麗盈街項目維港滙 I 今日（3日）開放4個示範單位予傳媒參觀，包括一房、兩房交樓標準，以及三房、四房連裝修示範單位，最快本周末開放予公眾。

全盤21間四房戶 保留招標出售

會德豐地產常務董事黃光耀指，項目合共524伙，最快日內公布首張價單，擬推出不少於兩成單位，或最少105伙。首批主要推出一房、兩房及三房。由於四房只有21間，屬「樓王」級別，故傾向招標推售。

會德豐地產常務董事黃光耀（左）指，最快日內公布首張價單，首批最少105伙。旁為信和置業營業部集團聯席董事田兆源。

黃光耀續指，留意到同區新私樓供應不多，定價將參考同區及市場氣氛，將會以吸引、合理價格推出，期望項目可帶動市場氣氛。至於信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，項目的會所「The Jewel」涉及5層，佔地近6萬平方呎，當中包括兩個室外及一個室內游泳池等 。

↓1座8樓A室、四房示範單位↓

↓3座18樓E室、一房示範單位↓

↓2座18樓B室、兩房示範單位↓

↓2座18樓C室、三房示範單位↓