周末三盤對撼　SEA TO SKY盡推159伙　恆大‧珺瓏灣賣276伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-02 21:00

恒大（3333）旗下屯門恆大‧珺瓏灣第2期，今日（2日）上載新一張價單，加推128伙，折實售價由約379萬元起。發展商同日上載最新銷售安排，於本周六（6日）推售276伙。

最新7號價單，涉及128伙，戶型由開放式至兩房，面積由223至475平方呎，價單售價由443萬至877萬元。至於本周六銷售的276伙，已包括7號價單的128伙。恆大‧珺瓏灣開售至今累沽1,360個單位，成交金額達66.67億元，當中推出的開放式戶已全數沽清。

至於長實集團（1113）旗下日出康城SEA TO SKY，將於本周六盡推159伙。發展商在上周推出7號價單，涉及103伙，較對上一張價單提價約2%，全為兩房海景戶。該7號價單的價單售價由971.1萬至1,165.7萬元，折實售價約796.3萬至955萬元，折實呎價約16,555元至19,831元。

長實集團旗下日出康城SEA TO SKY，將於本周六（6日）盡推159伙。

本木加推19伙 周六賣12伙

另外，恒地（0012）旗下佐敦單幢盤本木，今日亦上載全新價單5號，涉及19伙，折實售669.834萬元起。發展商亦上載最新銷售安排，定於本周六推售12伙。加推的19伙，價單定價676.6萬至2,342.3萬元，價單呎價由24,902元至32,116元，折實售價介乎669.834萬至2,318.877萬元，折實呎價由24,653元至31,795元。

至於本周六推售的12伙，包括一伙開放式戶、7伙一房戶及4伙三房戶，價單定價由676.6萬至2,342.3萬元，價單呎價由24,902元至31,148元，折實售價由669.834萬至2,318.877萬元，折實呎價由24,653元至30,836元。本木由開售至今累售123伙，佔可發售單位的135伙逾91%，套現逾12億元。