恒大元朗和生圍補地價42億　每呎成本近1萬　20萬呎皇宮屋最矚目

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-03 13:15

市場消息指，中國恒大（3333）元朗和生圍低密度住宅項目，近月完成補地價程序，涉及金額近42億元，為私人市場過去三年最大宗的補地價個案。若連同恒大於2019年時購入地價47.05億元，總代價高達89.05億元。

以項目可建樓面面積約89.3萬平方呎計，每呎補地價為4,703元，而每呎總地價則高達9,972元。項目將發展268幢洋房，從城規會的圖則可見，位於中間位置的其中一幢洋房，面積超過20萬平方呎，屬超巨型的「皇宮屋」，估計市值可高達40億元。

元朗和生圍項目分4期興建268幢洋房，規模最大為屋苑中間位的House 1，屬超巨型「皇宮屋」。（城規會文件）

恒地前年以47.05億轉售地皮予恒大

翻查資料，上述地皮鄰近元朗加州花園，原由恒地（0012）持有，籌劃超過十年，不過於2019年中以47.05億元轉售予恒大，地盤面積約223.3萬平方呎。隨後恒大就地皮向城規會提出發展修訂方案，最新方案以地積比率0.4倍，分四期興建，提供268幢洋房，整個項目的總住宅樓面為約89.3萬平方呎。

皇宮屋面積相等於180間太古城三房

據文件，該批洋房大部分樓高兩至三層，當中規模最大為屋苑中間位置的House 1，屬於超巨型的「皇宮屋」，樓面面積超過20萬平方呎，提供8間房間。此規模相等於180間藍籌屋苑太古城的最大三房單位（面積1,114平方呎）。

以項目每呎地價連同補地價約9,972元計算，該幢「皇宮屋」總地價已經接近20億元。若計及建築成本、發水樓面等因素，粗略估計每呎總成本高達1.6萬元，再加上兩成的合理利潤，日後賣樓每呎售價可能達2萬元，意味該幢洋房的市值高達約40億元。

上述為私人市場過去三年最大宗的補地價個案，對上一宗巨額補地價為新地在2017年11月為西貢十四鄉項目補地價158.9億元。