日出康城最後一期住宅項目今日（30日）傍晚批出，意味整個日出康城歷時十六年、合共13期發展項目的招標程序，終告一段落。自2004年推出首幅用地以來，區內已成為本港的住宅供應重鎮，每期伙數動輒千伙，同時，亦是各大發展商吸納土儲的戰場，多間主要本地發展商，如長實集團（1113）、會德豐等頻頻在區內插旗，成為大地主。

每呎補地價16年內漲升1.3倍

綜合各期數資料，整個日出康城發展項目，合共提供50座46層至76層高的住宅大廈，涉及住宅單位逾2.55萬伙。2004年推出項目第一期時，每方呎補地價金額僅為1,540元，不過隨過去多年樓價拾級而上，第13期的每呎補地價已達約3,600元，期內升幅超過1.3倍。

觀乎區內共13期發展項目的總補地價金額，已為庫房進帳逾445.26億元。

期內樓價升1.46倍

麵包價亦跟隨麵粉價上漲，如第1期首都於2008年2月底開賣，當時首批60伙，即供平均呎價4,888元（以建築面積計），若以目前該盤實用率約76%計算，即平均實用呎價約6,432元。經過多年，最新一個開賣的新盤為長實集團的第8期SEA TO SKY，今年6月開售推出首批285伙，折實平均呎價15,823元，較當日首都的呎價有近1.46倍的升幅。

長實夥南豐奪康城首三期

區內過去13期期數中，最大地主為長實集團，在2004年至2007年期間，夥拍南豐三度中標第1期、第2期及第3期項目，合共涉8,016伙。當中以第2期為區內規模最大，提供4,272伙，發展商再把項目細分為領都、領峯及領凱共三期。

隨後，長實又在2015年獨資投得第8期、即SEA TO SKY，提供1,422伙，在區內的發展伙數增至9,438伙，成區內大地主；南豐集團在2014年夥拍遠洋集團投得第6期，而在2016年則獨資投得第10期，分別提供2,392伙及900伙。

會德豐四度獨資奪地 提供6409伙

不過若以獨資持有項目計，則由會德豐地產的勢力版圖最大，奪得第5期、第7期、第9期及第12期，合共4期，涉及共約6,409伙。

至於其他發展商也有加入戰團，如信和置業（0083）夥嘉華國際（0173）及招商局置業（0978）在2019年投得第11期，提供1,850伙，而今日該組合連同新引入的嘉里建設（0683），成功奪得最後的第13期，涉及約2,550伙。

至於本地大型發展商新鴻基地產（0016），則只在2014年中標第4期，涉及2,172伙，即為現時的晉海。