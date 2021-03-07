太古城錄今年第三宗蝕讓　SSD鬆綁貨1633萬易手　明賺實蝕逾60萬

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-03-07 12:56

被認為是「樓市風向標」的十大藍籌屋苑之一鰂魚涌太古城，罕有地錄得「明賺實蝕」成交。美聯物業助理聯席董事范浩銘表示，涉及的彩天閣中層B室，實用面積792平方呎，屬三房連套房間隔，以1,633萬元沽出，實呎20,169元，屬市價水平。

原業主於2018年2月份以約1,609萬元購入上述物業，持貨約三年，剛滿額外印花稅（SSD）期限，現轉手帳面獲利約24萬或1.5%，惟若計及釐印費、佣金等雜費，料實際需蝕逾60萬元。至於買家為外區用家，見單位附有靚裝修，可省卻部分開支，故購入單位自用。

上月翠榕閣三房實蝕近百萬

事實上，太古城過往極少錄得蝕讓二手成交，惟今年已連錄三宗，且都有一個共通點，均是2018年初入市、剛持貨滿三年的SSD「鬆綁貨」。

如上月翠榕閣高層C室，面積897平方呎，三房套房間隔，以1,780萬元成交，呎價19,844元。賣方同樣於2018年2月入市，購入價1,780萬元，持貨約三年易手，帳面屬平手離場，不過若計及釐印費、佣金及律師費等，料實際需蝕近百萬元。

至於早前，東海閣極低層F室，面積572平方呎，以1,000萬元成交，賣方於2018年2月以1,018萬元購入，持貨三年沽出帳面蝕18萬元，單位貶值2%。