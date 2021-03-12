新盤戰報｜維港滙 I 首輪收2351票　超額認購逾9倍

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-12 19:59

由會德豐地產及信置（083）牽頭發展的西南九龍維港滙 I ，將於明日（13日）進行首輪銷售227伙，項目於今日（12日）截票，累收2,351票，超額認購逾9倍。

明日推售的單位包括23伙開放式單位、88伙一房單位、85伙兩房單位、31伙三房單位。整批單位折實售635.44萬元起，折實呎價21,989元起，折實平均呎價為25,275元。以價單售價計，預計可套現約32.26億元。

左至右為：會德豐地產常務董事黃光耀、信和置業營業部集團聯席董事田兆源。（發展商提供）

白石角朗濤單日連沽3伙 吸金逾7193萬

鷹君集團旗下白石角朗濤於今日連沽3伙，吸金7193.8萬元。單位分別為2座6樓A室、2座3樓C室及8A座10樓B室，面積由1,079至1,364平方呎，成交額介乎1,668.8萬至3,137.2萬元。

其中，成交金額最高的單位為2座6樓A室，屬三房兩套房間隔，以3,137.2萬元成交，呎價2.3萬元，呎價創同類單位新高。

15 WESTERN STREET單日連沽兩伙 套現逾3580萬

萬科（香港）旗下西營盤15 WESTERN STREET，今日亦錄兩宗成交，共涉資逾3,580萬元。涉及單位分別為27樓B室及28樓A室，面積分別為530平方呎及620平方呎，成交價為1,609.9萬元及1,970.8萬元，呎價約30,375元及31,787元。