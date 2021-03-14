半山淪陷｜第一代豪宅帝景園被圍封　業主李國寶、葉澍堃難倖免？

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-03-14 20:22

本港新冠肺炎疫情反彈，其中，西營盤健身室群組急速擴大，五日內確診人數破百，確診個案逐步蔓延至半山一帶，多個傳統豪宅屋苑相繼淪陷，迫使當局連續兩晚在半山豪宅區進行封區強制檢測。

觀乎被封鎖的羅便臣道及至舊山頂道一帶，不乏單幢及屋苑式豪宅，居此地段的業主一般非富則貴，既有高官商賈，也不乏城中名人。其中，剛公布被列入強制檢測的舊山頂道23號帝景園，屬本港第一代豪宅，共設五座，近一年的成交呎價動輒逾4萬元，每戶成交價至少半億元以上。

帝景園的業主也大有來頭，最著名有東亞銀行（0023）執行主席李國寶，早在九十年代以近1,450萬元購入頂層複式戶，面積逾6,700平方呎連有705平方呎的平台。此外，前經濟發展及勞工局前局長葉澍堃，則於九十年代以約680萬元購入一伙約1,900平方呎的單位。

至於華置（0127）劉鑾雄於2008年亦曾購入帝景園單位，贈予「甘比」陳凱韻，讓陳的父母居住。其他業主還包括藝人林峯；已故新地（0016）老臣子陳鉅源亦曾居此屋苑。

樓價動輒近億元的半山帝景園，第一座至第五座住戶均須接受強制檢測。

至於昨日被圍封的雍景臺，位於西半山羅便臣道70號，共設兩座，去年初吸引新民黨成員陳家珮斥資約2,220萬元購入一個1座低層單位，實用1,117平方呎，呎價1.98萬元。而「樓神」長實（1113）執行董事趙國雄與太太早年亦曾持有雍景臺一個單位，不過於2012年沽出，持貨四年帳面獲利385萬元。