單位直撃｜內地外賣平台餓了麼星選前CSO　斥7398萬購帝景園四房

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-03 17:52

豪宅氣氛好轉，中半山帝景園四房大宅獲得承接，該1座中層B室，面積1,794平方呎，屬四房間隔，上月初連車位以7,398萬元易手，呎價41,237元。據土地註冊處資料，新買家為韋迪（WEI, DICK）及黃冬兒（WONG, TUNG YEE JOYCE），前者與內地外賣及生活服務平台「餓了麼星選」（前稱百度外賣）的前首席戰略官（CSO）韋迪名字相同，料為同一人。

據報道，韋迪曾任瑞士信貸董事總經理，於2016年出任「百度外賣」的首席戰略官，及後於共享汽車企業途歌（TOGO）擔任首席財務官。據知，上述單位去年6月以約7,800萬元放盤，放售半年至今，最終減價402萬易手。而原業主於1995年以2,080萬元購入上址，持貨約26年，帳面獲利5,318萬元，單位升值約2.6倍。

↓帝景園成交單位內貌↓

翻查資料，百度外賣於2014年推出，至2017年獲阿里巴巴旗下O2O生活平台「餓了麼」收購，2018年易名為「餓了麼星選」，去年佔中國外賣市場近30%的成交量，僅次於美團外賣。

帝景園雲集政商名人業主

至於中半山老牌豪宅帝景園，位於舊山頂道23號，業主非富則貴，不乏政商界名人，如東亞銀行（0023）執行主席李國寶、前經濟發展及勞工局前局長葉澍堃等。華置（0127）劉鑾雄早年亦曾購入一伙帝景園單位，贈予甘比陳凱韻。