港鐵小蠔灣車廠涉2萬伙 公私營住宅各佔半 第一期2024年招標

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-15 18:31

未來一年多個大型鐵路上蓋項目可望應市，港鐵（0066）物業及國際業務總監鄧智輝稱，小蠔灣車廠上蓋物業發展項目，與日出康城項目類近，項目佔地約30公頃，日後將提供兩萬伙住宅單位，當中資助房屋及私樓各佔一半，另提供約30萬平方呎的商場樓面。

鄧智輝指出，目前小蠔灣車廠上蓋正進行前期工作，預計分4個階段發展，第一期最快於2024年招標，並會審視進度，研究可否加快步伐。項目最終劃分多少期數尚未確定。他又表示，項目所在位置將設有一個全新車站。

鄧智輝指出，黃竹坑站上蓋項目第六期，今日起開始招標。（蔡偉南攝）

港鐵今年度將有3個項目推售，包括黃竹坑站港島南岸第1、2期、大圍站柏傲莊第3期，以及元朗站上蓋項目，涉及單位總數逾4,290伙。

黃竹坑站第6期每呎補地價金額9818元

此外，鄧智輝指，期內將有4個發展項目推出招標，其中黃竹坑站港島南岸第6期，今日（15日）起招標，4月15日截標。項目將提供750伙，涉及約50萬平方呎，為該站最後一期住宅發展項目。據市場消息，港島南岸第6期的補地價金額為49.4586億元，每方呎補價約9,818元，較第5期的10,119元，回落約3%，而是次分紅比例固定為25%。

東涌配電站及將軍澳百勝角通風大樓年內招標

而東涌配電站上蓋及將軍澳百勝角通風大樓兩個住宅項目，已進入最後的城市規劃程序，希望於今年內推出招標，兩項目分別提供1,600伙及550伙。

鄧氏又指出，集團未來將有3條全新鐵路，包括東涌延線、屯門南延線及北環線，三個新項目正在進行設計工作，未來將會繼續以鐵路加物業模式發展。