消息：長實就何文田站一期優先購買權　撤銷控告高銀潘蘇通

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-15 17:45

長實集團（1113）旗下公司早前就與何文田站物業發展項目第一期的優先購買權一事，入稟控告高銀（0530）主席潘蘇通及其旗下私人公司高鉎投資有限公司。據市場消息指出，長實一方在沒有任何條件的情況下撤銷訴訟。

長實：法律程序進行中 不便作評論

就此，長實回覆《香港01》表示，法律程序進行中，該公司不便作出評論。至於高銀金融回覆本報表示，此乃個別股東私人持有項目，集團不作評論。

據了解，港鐵（0066）與鷹君（0041）本月初就何文田站物業發展項目第一期簽訂更替合約後，已馬上展開工作，認為事件已告一段落。

高銀金融大股東兼主席潘蘇通。（資料圖片）

上周五法庭審理取消

翻查資料，長實集團就何文田站一期的優先購買權，於本月5日入稟法庭，並獲法庭頒令直至3月12日（上周五）再進行審理前，高鉎投資及潘蘇通不得繼續進行轉讓港鐵何文田站上蓋一期物業發展項目之相關協議。不過原定於上周五進行的法庭審理已取消，未有開庭。

資料顯示，何文田站第一期於2016年底由高銀「爆冷」奪得，項目補地價金額達62.82億元，即每平方呎樓面地價8,459元，分紅比例為35%，將提供約918伙，預計於2022年落成。