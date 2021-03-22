租值2021｜四叔李兆基白加道大宅租值2646萬　取代湖北富豪稱冠

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-22 16:29

「租值王」地位易主！由湖北富豪梁亮勝持有、過去六度榮登本港超級豪宅「租值王」的淺水灣道89號，今年正式被「四叔」李兆基的白加道35號屋「李氏皇宮」取代！不過疫情下經濟轉差，大部分超級豪宅的租值均錄得3％至7%的跌幅，其中山頂Mount Nicholson 1、2及3號屋，最新租值均大跌近15%。

據差餉物業估價署最新的資料顯示，今年榮登「租值王」的，相信是已退任恒基地產（0012）主席、人稱「四叔」李兆基與家人的「李氏皇宮」。

李氏皇宮一年租值2646萬貴絕全港

今年差估署終為大宅進行估值。署方將其分為1、2、3號屋及停車場作應課差餉租值的估算，其租值分別為924萬、864萬及816萬元，停車場則為42.24萬元，即代表「李氏皇宮」一年的差餉租值合共達2,646.24萬元，每月租值達220.52萬元。

「李氏皇宮」位於白加道35號屋，翻查資料「四叔」幼子李家誠，大約11年前稱「屋企人想住吓house」，便以18.2億元從許世勳家族投得山頂白加道35號屋地，開始建造「李氏皇宮」。項目建有3幢洋房，包括兩幢5,312呎及一幢5,925呎的大屋，計及其他設施，包括有一個大泳池、16個車位及不少綠化空間，總樓面達26,758呎。

值得一提的是，項目豁免樓面高達31,572呎，總面積達58,330呎，發水比例高達1.18倍。四叔等曾於2013年就項目向地政總署補地價，涉及約3.36億元，目的是申請加建約2萬呎停車場及花園。李氏皇宮經「發水」後總面積近6萬呎，較現時居住的惠苑面積大近5成。

去年10月有傳媒發現，「皇宮」早在2018年前已取得入伙紙，惟三幢大宅仍進行裝修，同時反對相關建築圖則，開放予公眾查閱，除非獲版權擁有人，即李氏一家的授權書，連同其擁有資料版權的聲明書，否則不得查閱，因此外界暫時仍無法窺探大宅的設計與結構。

惠苑頂層單位租值跌近7%

至於李氏一家位於中半山麥當勞道的分層豪宅惠苑頂層單位，其最新租值為562.38萬元，較去年的603.66萬元下跌6.8%，連續兩年下跌。

「四叔」李兆基位於麥當勞道36號惠園頂層連天台的單位，最新租值跌6.8%至562萬元.。（資料圖片）

湖北首富失落寶座 最新租值跌3%

此外，過去六度榮登超級豪宅「租值王」的淺水灣道89號，今年失落寶座。最新租值跌至1,265.4萬元，平均每月租值為105.45萬元，按年跌2.8%。大宅由湖北富豪梁亮勝持有，梁亮勝為絲寶集團主席，經營洗浴用品等生意，集團總部設於武漢。

石澳大浪灣道13號

騰訊（0700）主席馬化騰所持有石澳大浪灣道13號大宅，其新租值按年持平，為1,245萬元。

Mount Nicholson租值大跌15%

有「亞洲最貴洋房」之稱的Mount Nicholson 1、2及3號屋，租值均有所下跌。1號屋最新租值為812.88萬元，按年大跌14.9%；2號屋最新租值為658.08萬元，亦大跌14.9%；3號屋租值為673.44萬元，亦同樣大跌14.9%

Mount Nicholson可謂「租值王」的供應重鎮，1號屋﹙最前排﹚2016年成交價達10.08億元。﹙余俊亮攝﹚

李嘉誠大宅租值跌8%

據福布斯公布最新香港富豪榜，以354億美元再度成為香港首富的長和系創辦人李嘉誠，其位於深水灣道79號的大宅，最新租值亦下跌7.8%，至855.6萬元，

「誠哥」深水灣道79號的大宅，早於60年代已買入，耗時7年重建而成。

本港主要「超級富豪」大宅租值一覽