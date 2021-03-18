太古灣仔EIGHT STAR STREET首批30伙　折實售1551萬起　下周六賣

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-18 15:45

太古地產（1972）事隔近五年再推出住宅項目，旗下灣仔星街8號的單幢盤EIGHT STAR STREET，今日（18日）上載首張價單，涉30伙，佔全盤37伙的81%，戶型由一房至三房戶，面積由431至913平方呎，折實售1,551.3萬元起，並定於下周六（27日）開賣。

項目於今日開始接受購樓意向登記，並將於下周五（26日）進行抽籤。展覽廳已開放予公眾預約參觀。

折實呎價3.3萬至4.6萬

參考價單的30伙，價單售價由1632.9萬至4,413.7萬元，呎價由34,743元至48,343元，以買家於4月底前認購可享有5%折扣優惠計，折實售價由1,551.3萬至4,193萬元，折實呎價由33,006元至45,926元。

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事實上，EIGHT STAR STREET於今年1月中，曾推出三伙單位招標，最終售出兩伙，為6樓B室及19樓A室，面積497及913平方呎，分別以1,902萬元及4,250萬元成交，呎價約38,270元及46,550元。

今年初推三伙招標 售出兩伙

餘下一伙未售出的為2樓C室，面積555平方呎，屬兩房間隔，當時發展商的指引價為2,338萬元，是次發展商以價單形式重新推出，價單售價為2,338萬元，售價與指引價相同。

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目首批單位招標反應理想，成交價充分反映兩個特色單位的獨特之處。是次以價單形式推售更多單位及戶型，為買家提供多元化的選擇。

灣仔星街8號的單幢盤EIGHT STAR STREET，為太古事隔近五年再推出的新住宅項目，樓高24層，涉及37伙，面積由431至1,198平方呎，主打兩房、佔23伙。項目關鍵日期為2022年12月31日。