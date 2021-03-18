舊樓強拍｜恒地4.82億統一黃埔街必嘉街舊樓

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-18 13:30

紅磡黃埔街22、22A、24號及必嘉街88、90、90A號地盤，於今日（18日）進行強制拍賣，由恒地（0012）在無競爭對手下，以底價4.82億元投得。資料顯示，上述強拍申請地盤為一幢8層高、於1957年落成的商住舊樓，地盤面積4,675平方呎，申請人持有該舊樓的93.75%業權。

參考上述地盤在2018年1月的估值為3.09億元，即最新批出的強拍底價4.82億元，較三年前高出56%。

手持2號牌的恒地執行董事黃浩明出價競投。

事實上，恒地在區內的收購活動已進入尾聲。如早前該集團以底價20.45億元投得紅磡機利士南路2至24號舊樓業權，此外又以底價逾26.69億元投得紅磡必嘉街和黃埔街的兩項舊樓項目。

恒地擬建黃埔新邨進化版

恒地執行董事黃浩明早前已表示，整個收購項目已接近尾聲，地盤面積涉及約10萬平方呎，計劃發展為商住項目，地積比率約9倍，總樓面面積約100萬平方呎，戶型以中小型單位為主。他形容，項目將會是「黃埔新邨的進化版」。該範圍內第一個地盤、即首期發展最快明年底賣樓，料2024年落成。

翻查資料，恒地早在十年前已在紅磡展開收購，涉及黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街，部分地盤已統一業權，個別更已發展為住宅項目。