擁抱自然　樂享繁華　大埔南半山Le Mont上然

想遠離塵囂，親近自然，同時又享有都市的便利？大埔，這個被譽為市區桃花源的地方，或許能滿足你對理想生活的追求。便捷的交通網絡，完善的生活配套，加上廣闊的綠化空間，使大埔成為一個又宜居的地方，而位於大埔南半山的全新大型住宅項目——Le Mont上然，更為這個理想增添了無限可能性。



25分鐘到紅磡 半小時黃金生活圈

隨著鐵路網絡的完善，大埔成為便捷舒適的世「內」桃源。東鐵線與屯馬線的接駁，大大縮短了大埔與各區的距離。從大埔墟站出發，只需約15分鐘即可到達羅湖站，21分鐘到落馬洲站，而前往紅磡站也只需25分鐘，一線直達會展和金鐘等核心商業區，真正實現了半小時黃金生活圈。對於駕車人士來說，兩個燈位就到吐露港公路，而吐露港公路和大埔公路更是猶如私家道路般便捷，連接大老山和獅子山隧道，前往九龍也十分方便快捷。

逾半綠化區域 呼吸自然

除了交通便利之外，大埔更以其廣闊的綠化空間而聞名。超過一半的區域面積都被綠化帶覆蓋，擁有眾多自然及休憩景點，例如大埔海濱公園、大帽山郊野公園、大尾篤等，為繁忙的都市人提供了一個呼吸新鮮空氣、親近自然的絕佳場所。每個假日都可以盡情享受悠閒時光，遠離塵囂，感受大自然的寧靜與美好。

著名學府林立 優質教育資源

孩子上學方便，也讓家長放心不少。大埔區內高等學府和國際學校林立，例如香港中文大學、香港教育大學、香港美國學校、香港墨爾文國際學校等等，為孩子提供優質的教育資源，也為家長提供了更多選擇。大埔不僅擁有清新的自然氣息，更散發著濃郁的書卷氣息。

半山名邸 尊享優越

在如此優越的環境中生活，相信是許多人的夢想。最近，大埔南半山有一個備受矚目的新樓盤——Le Mont上然，為這個理想的生活增添了更多可能性。Le Mont上然位於大埔南半山傳統私人住宅地段，鄰近新峰花園等成熟社區，享有寧靜舒適的居住環境。由於區內近年較少新盤供應，Le Mont上然的推出相信會引起市場的關注。

Le Mont上然充分利用其半山地勢，將項目劃分為三大區域：Garden Deck、Mountain Deck 和 Sky Deck，合共提供1,650個單位，滿足不同家庭的需求。項目主打山景，住戶只需打開窗戶，即可將壯麗的郊野公園景色盡收眼底。更重要的是，Le Mont上然距離大埔墟站僅三分鐘車程，交通便捷，生活配套完善，衣食住行都極為方便。

(資料及相片由客戶提供)